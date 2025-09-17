Mercurial (MER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -1.38% Perubahan Harga (7D) +3.42% Perubahan Harga (7D) +3.42%

Mercurial (MER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MER sepanjang masa ialah $ 1.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MER telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.38% dalam 24 jam dan +3.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mercurial (MER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.21K$ 99.21K $ 99.21K Bekalan Peredaran 563.02M 563.02M 563.02M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mercurial ialah $ 55.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MER ialah 563.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.21K.