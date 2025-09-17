Merge Token (MERGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00124051$ 0.00124051 $ 0.00124051 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.22% Perubahan Harga (7D) -1.71% Perubahan Harga (7D) -1.71%

Merge Token (MERGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MERGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MERGE sepanjang masa ialah $ 0.00124051, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MERGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan -1.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Merge Token (MERGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.00K$ 55.00K $ 55.00K Bekalan Peredaran 1.14B 1.14B 1.14B Jumlah Bekalan 1,943,000,000.0 1,943,000,000.0 1,943,000,000.0

Had Pasaran semasa Merge Token ialah $ 32.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MERGE ialah 1.14B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1943000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.00K.