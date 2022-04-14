Tokenomik Meridian MST (MST)

Lihat cerapan utama tentang Meridian MST (MST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Meridian MST (MST) Maklumat

We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively.

Laman Web Rasmi:
https://www.meridianfinance.net/

Meridian MST (MST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Meridian MST (MST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 783.88K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 10.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 783.88K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.921732
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04745054
Harga Semasa:
$ 0.078388
Tokenomik Meridian MST (MST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Meridian MST (MST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MST, terokai MST harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.