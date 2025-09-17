Merit (SN73) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 24J Rendah $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 24J Tinggi $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 Sepanjang Masa $ 8.54$ 8.54 $ 8.54 Harga Terendah $ 0.394195$ 0.394195 $ 0.394195 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) +6.14% Perubahan Harga (7D) +1.23% Perubahan Harga (7D) +1.23%

Merit (SN73) harga masa nyata ialah $1.81. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN73 didagangkan antara $ 1.68 rendah dan $ 1.82 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN73 sepanjang masa ialah $ 8.54, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.394195.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN73 telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +6.14% dalam 24 jam dan +1.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Merit (SN73) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Bekalan Peredaran 2.06M 2.06M 2.06M Jumlah Bekalan 2,056,341.446688211 2,056,341.446688211 2,056,341.446688211

Had Pasaran semasa Merit ialah $ 3.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN73 ialah 2.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2056341.446688211. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.73M.