The Merit Circle DAO is an ever-evolving digital ecosystem built by a global community to ensure the future of gaming. With a strong foundation in the web3 space, we are committed to integrating the endless possibilities of blockchain technology with the latest in gaming to create the next generation of immersive gaming experiences. Activities by the Merit Circle DAO can be divided into four verticals, each with their own respective product. Collectively, they form an ecosystem that adds value to the DAO and, thereby, the $MC token. Merit Circle investments: Since its creation, the DAO has invested in countless projects across the web3 landscape and worked hard to create a resilient treasury that’s able to weather the shifting tides of the industry. In order to continue supporting the growth of the DAO, we are committed to optimally running the treasury to ensure we have the resources to support our growth. Merit Circle gaming: The Merit Circle DAO would not exist without the gaming industry. While we look towards expansion across our ecosystem, we will continue to scale-in games that are engaging and well-designed. Setting our sights on disrupting the dated practices set by the industry, we will be focusing on advancing our gaming infrastructure to ensure it is both entertaining and rewarding for gamers. Merit Circle studios: As an organization at the forefront of gaming, the Merit Circle DAO is determined to contribute to the industry on a much larger scale. Through our studios vertical, we can unleash our creativity and take a hands-on approach in building new games and incubating innovative projects. As the DAO has expanded, so too has our knowledge and experience of the industry, which we aim to leverage while growing this space. Sphere marketplace: The explosive growth of the NFT space in the web3 industry exposed some clear areas for improvement that prevent it from reaching a broader audience. With our vast amount of in-house knowledge and experience in gaming, we are committed to making our NFT marketplace Sphere the best fit for gamers.

Berapakah nilai Merit Circle (MC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Merit Circle (MC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomik Merit Circle (MC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Merit Circle (MC) Berapakah nilai Merit Circle (MC) hari ini? Harga langsung MC dalam USD ialah 0.1196 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MC ke USD? $ 0.1196 . Lihat Harga semasa MC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Merit Circle? Had pasaran untuk MC ialah $ 1.42M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MC? Bekalan edaran MC ialah 11.91M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MC? MC mencapai harga ATH sebanyak 11.7 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MC? MC melihat harga ATL sebanyak 0.073691 USD . Berapakah jumlah dagangan MC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MCialah -- USD . Adakah MC akan naik lebih tinggi tahun ini? MC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

