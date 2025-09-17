Merkle Trade (MKL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.057228 $ 0.057228 $ 0.057228 24J Rendah $ 0.060126 $ 0.060126 $ 0.060126 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.057228$ 0.057228 $ 0.057228 24J Tinggi $ 0.060126$ 0.060126 $ 0.060126 Sepanjang Masa $ 0.46655$ 0.46655 $ 0.46655 Harga Terendah $ 0.053101$ 0.053101 $ 0.053101 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +2.79% Perubahan Harga (7D) -11.26% Perubahan Harga (7D) -11.26%

Merkle Trade (MKL) harga masa nyata ialah $0.059584. Sepanjang 24 jam yang lalu, MKL didagangkan antara $ 0.057228 rendah dan $ 0.060126 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MKL sepanjang masa ialah $ 0.46655, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.053101.

Dari segi prestasi jangka pendek, MKL telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +2.79% dalam 24 jam dan -11.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Merkle Trade (MKL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M Bekalan Peredaran 35.15M 35.15M 35.15M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Merkle Trade ialah $ 2.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MKL ialah 35.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.96M.