MerlinSwap (MP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00965379$ 0.00965379 $ 0.00965379 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) -2.09% Perubahan Harga (7D) -2.32% Perubahan Harga (7D) -2.32%

MerlinSwap (MP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MP sepanjang masa ialah $ 0.00965379, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MP telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -2.09% dalam 24 jam dan -2.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MerlinSwap (MP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 983.07K$ 983.07K $ 983.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M Bekalan Peredaran 3.15B 3.15B 3.15B Jumlah Bekalan 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MerlinSwap ialah $ 983.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MP ialah 3.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.55M.