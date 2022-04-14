Tokenomik MERO Mercury Coin (MERO)

Lihat cerapan utama tentang MERO Mercury Coin (MERO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

MERO Mercury Coin (MERO) Maklumat

Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.

Laman Web Rasmi:
https://mero.sunburn.world

MERO Mercury Coin (MERO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MERO Mercury Coin (MERO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 97.75K
$ 97.75K$ 97.75K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 97.75K
$ 97.75K$ 97.75K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00194801
$ 0.00194801$ 0.00194801
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00004198
$ 0.00004198$ 0.00004198
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik MERO Mercury Coin (MERO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MERO Mercury Coin (MERO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MERO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MERO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MERO, terokai MERO harga langsung token!

MERO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MERO? Halaman ramalan harga MERO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.