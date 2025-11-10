Meso Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Meso Finance (MESO) hari ini ialah $ 0.00330991, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MESO kepada USD penukaran adalah $ 0.00330991 setiap MESO.

Meso Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 125,329, dengan bekalan edaran sebanyak 37.86M MESO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MESO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01036063, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00328526.

Dalam prestasi jangka pendek, MESO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -21.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Meso Finance (MESO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 125.33K$ 125.33K $ 125.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Bekalan Peredaran 37.86M 37.86M 37.86M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Meso Finance ialah $ 125.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MESO ialah 37.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.31M.