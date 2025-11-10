Tokenomik Meso Finance (MESO)

Lihat cerapan utama tentang Meso Finance (MESO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:20:10 (UTC+8)
USD

Meso Finance (MESO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Meso Finance (MESO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 159.10K
$ 159.10K$ 159.10K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 37.86M
$ 37.86M$ 37.86M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01036063
$ 0.01036063$ 0.01036063
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00328526
$ 0.00328526$ 0.00328526
Harga Semasa:
$ 0.00422004
$ 0.00422004$ 0.00422004

Meso Finance (MESO) Maklumat

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

Laman Web Rasmi:
https://meso.finance/

Tokenomik Meso Finance (MESO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Meso Finance (MESO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MESO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MESO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MESO, terokai MESO harga langsung token!

MESO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MESO? Halaman ramalan harga MESO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

