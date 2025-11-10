Messiah Harga Hari Ini

Harga langsung Messiah (MSIA) hari ini ialah $ 0.077378, dengan 2.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSIA kepada USD penukaran adalah $ 0.077378 setiap MSIA.

Messiah kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 960,249, dengan bekalan edaran sebanyak 12.40M MSIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSIA didagangkan antara $ 0.075532 (rendah) dan $ 0.078909 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.539528, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.054834.

Dalam prestasi jangka pendek, MSIA dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -14.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Messiah (MSIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 960.25K$ 960.25K $ 960.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.75M$ 7.75M $ 7.75M Bekalan Peredaran 12.40M 12.40M 12.40M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

