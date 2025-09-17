Meta Apes PEEL (PEEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.236463$ 0.236463 $ 0.236463 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.67% Perubahan Harga (7D) -0.67%

Meta Apes PEEL (PEEL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEEL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEEL sepanjang masa ialah $ 0.236463, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEEL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Meta Apes PEEL (PEEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 146.42K$ 146.42K $ 146.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 169.18K$ 169.18K $ 169.18K Bekalan Peredaran 176.25M 176.25M 176.25M Jumlah Bekalan 203,647,305.7093242 203,647,305.7093242 203,647,305.7093242

Had Pasaran semasa Meta Apes PEEL ialah $ 146.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEEL ialah 176.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 203647305.7093242. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 169.18K.