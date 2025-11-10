META FINANCIAL AI Harga Hari Ini

Harga langsung META FINANCIAL AI (MEFAI) hari ini ialah $ 0.00301512, dengan 0.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEFAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00301512 setiap MEFAI.

META FINANCIAL AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,746,205, dengan bekalan edaran sebanyak 580.09M MEFAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEFAI didagangkan antara $ 0.00286524 (rendah) dan $ 0.00305231 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02723048, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MEFAI dipindahkan +3.81% dalam sejam terakhir dan -24.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Bekalan Peredaran 580.09M 580.09M 580.09M Jumlah Bekalan 580,087,144.290997 580,087,144.290997 580,087,144.290997

