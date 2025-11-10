Tokenomik META FINANCIAL AI (MEFAI)

Tokenomik META FINANCIAL AI (MEFAI)

Lihat cerapan utama tentang META FINANCIAL AI (MEFAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:04:39 (UTC+8)
META FINANCIAL AI (MEFAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk META FINANCIAL AI (MEFAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
Jumlah Bekalan:
$ 580.09M
$ 580.09M$ 580.09M
Bekalan Edaran:
$ 580.09M
$ 580.09M$ 580.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 1.77M
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02723048
$ 0.02723048$ 0.02723048
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00016646
$ 0.00016646$ 0.00016646
Harga Semasa:
$ 0.00304816
$ 0.00304816$ 0.00304816

META FINANCIAL AI (MEFAI) Maklumat

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

Laman Web Rasmi:
https://mefai.io/
Kertas putih:
https://mefai.gitbook.io/mefai-docs

Tokenomik META FINANCIAL AI (MEFAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik META FINANCIAL AI (MEFAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MEFAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MEFAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MEFAI, terokai MEFAI harga langsung token!

MEFAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MEFAI? Halaman ramalan harga MEFAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

