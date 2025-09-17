Lagi Mengenai MUSD

Meta USD Harga (MUSD)

Tidak tersenarai

1 MUSD ke USD Harga Langsung:

$0.998691
$0.998691$0.998691
-0.10%1D
mexc
USD
Meta USD (MUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:53:42 (UTC+8)

Meta USD (MUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.99521
$ 0.99521$ 0.99521
24J Rendah
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24J Tinggi

$ 0.99521
$ 0.99521$ 0.99521

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 0.00096541
$ 0.00096541$ 0.00096541

+0.05%

-0.01%

-0.09%

-0.09%

Meta USD (MUSD) harga masa nyata ialah $0.999602. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUSD didagangkan antara $ 0.99521 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUSD sepanjang masa ialah $ 1.086, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00096541.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUSD telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Meta USD (MUSD) Maklumat Pasaran

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

--
----

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

4.24M
4.24M 4.24M

4,243,515.065621324
4,243,515.065621324 4,243,515.065621324

Had Pasaran semasa Meta USD ialah $ 4.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUSD ialah 4.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4243515.065621324. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.24M.

Meta USD (MUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Meta USD kepada USD adalah $ -0.0001778744422757.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Meta USD kepada USD adalah $ +0.0020152975.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Meta USD kepada USD adalah $ +0.0001958220.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Meta USD kepada USD adalah $ +0.0000848758941563.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001778744422757-0.01%
30 Hari$ +0.0020152975+0.20%
60 Hari$ +0.0001958220+0.02%
90 Hari$ +0.0000848758941563+0.01%

Apakah itu Meta USD (MUSD)

METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.

Meta USD (MUSD) Sumber

Meta USD Ramalan Harga (USD)

MUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Meta USD (MUSD)

Memahami tokenomik Meta USD (MUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Meta USD (MUSD)

Berapakah nilai Meta USD (MUSD) hari ini?
Harga langsung MUSD dalam USD ialah 0.999602 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MUSD ke USD?
Harga semasa MUSD ke USD ialah $ 0.999602. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Meta USD?
Had pasaran untuk MUSD ialah $ 4.24M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MUSD?
Bekalan edaran MUSD ialah 4.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MUSD?
MUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.086 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MUSD?
MUSD melihat harga ATL sebanyak 0.00096541 USD.
Berapakah jumlah dagangan MUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MUSDialah -- USD.
Adakah MUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
MUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.