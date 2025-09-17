Meta USD (MUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.99521 $ 0.99521 $ 0.99521 24J Rendah $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.99521$ 0.99521 $ 0.99521 24J Tinggi $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Sepanjang Masa $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Harga Terendah $ 0.00096541$ 0.00096541 $ 0.00096541 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -0.09%

Meta USD (MUSD) harga masa nyata ialah $0.999602. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUSD didagangkan antara $ 0.99521 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUSD sepanjang masa ialah $ 1.086, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00096541.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUSD telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Meta USD (MUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Bekalan Peredaran 4.24M 4.24M 4.24M Jumlah Bekalan 4,243,515.065621324 4,243,515.065621324 4,243,515.065621324

Had Pasaran semasa Meta USD ialah $ 4.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUSD ialah 4.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4243515.065621324. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.24M.