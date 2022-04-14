Tokenomik Meta USD (MUSD)

Lihat cerapan utama tentang Meta USD (MUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Meta USD (MUSD) Maklumat

METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency.

Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts.

Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.

Laman Web Rasmi:
https://mstable.io/
Kertas putih:
https://docs.mstable.io/

Meta USD (MUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Meta USD (MUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M
Jumlah Bekalan:
$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M
Bekalan Edaran:
$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.086
$ 1.086$ 1.086
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.999372
$ 0.999372$ 0.999372

Tokenomik Meta USD (MUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Meta USD (MUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MUSD, terokai MUSD harga langsung token!

MUSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MUSD? Halaman ramalan harga MUSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.