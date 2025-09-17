Metacade (MCADE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01340913 $ 0.01340913 $ 0.01340913 24J Rendah $ 0.01399587 $ 0.01399587 $ 0.01399587 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01340913$ 0.01340913 $ 0.01340913 24J Tinggi $ 0.01399587$ 0.01399587 $ 0.01399587 Sepanjang Masa $ 0.04720046$ 0.04720046 $ 0.04720046 Harga Terendah $ 0.00456835$ 0.00456835 $ 0.00456835 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) +2.62% Perubahan Harga (7D) +15.31% Perubahan Harga (7D) +15.31%

Metacade (MCADE) harga masa nyata ialah $0.01380001. Sepanjang 24 jam yang lalu, MCADE didagangkan antara $ 0.01340913 rendah dan $ 0.01399587 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MCADE sepanjang masa ialah $ 0.04720046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00456835.

Dari segi prestasi jangka pendek, MCADE telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, +2.62% dalam 24 jam dan +15.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metacade (MCADE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.70M$ 23.70M $ 23.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.58M$ 27.58M $ 27.58M Bekalan Peredaran 1.72B 1.72B 1.72B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Metacade ialah $ 23.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MCADE ialah 1.72B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.58M.