MetaCene (MAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00548967 $ 0.00548967 $ 0.00548967 24J Rendah $ 0.00551679 $ 0.00551679 $ 0.00551679 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00548967$ 0.00548967 $ 0.00548967 24J Tinggi $ 0.00551679$ 0.00551679 $ 0.00551679 Sepanjang Masa $ 0.143686$ 0.143686 $ 0.143686 Harga Terendah $ 0.00361995$ 0.00361995 $ 0.00361995 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -0.06%

MetaCene (MAK) harga masa nyata ialah $0.00550857. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAK didagangkan antara $ 0.00548967 rendah dan $ 0.00551679 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAK sepanjang masa ialah $ 0.143686, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00361995.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAK telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MetaCene (MAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M Bekalan Peredaran 533.95M 533.95M 533.95M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MetaCene ialah $ 2.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAK ialah 533.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.51M.