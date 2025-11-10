Metacourt Harga Hari Ini

Harga langsung Metacourt (BLS) hari ini ialah $ 0.00018364, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLS kepada USD penukaran adalah $ 0.00018364 setiap BLS.

Metacourt kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 46,760, dengan bekalan edaran sebanyak 254.63M BLS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02130219, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BLS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metacourt (BLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Bekalan Peredaran 254.63M 254.63M 254.63M Jumlah Bekalan 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

Had Pasaran semasa Metacourt ialah $ 46.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLS ialah 254.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 854998985.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.01K.