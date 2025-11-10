MetaDAO Harga Hari Ini

Harga langsung MetaDAO (META) hari ini ialah $ 6.93, dengan 0.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa META kepada USD penukaran adalah $ 6.93 setiap META.

MetaDAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 153,541,799, dengan bekalan edaran sebanyak 22.14M META. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, META didagangkan antara $ 6.71 (rendah) dan $ 7.48 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 10.84, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.724356.

Dalam prestasi jangka pendek, META dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan +28.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MetaDAO (META) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 153.54M$ 153.54M $ 153.54M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 153.54M$ 153.54M $ 153.54M Bekalan Peredaran 22.14M 22.14M 22.14M Jumlah Bekalan 22,143,520.828518 22,143,520.828518 22,143,520.828518

Had Pasaran semasa MetaDAO ialah $ 153.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran META ialah 22.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22143520.828518. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 153.54M.