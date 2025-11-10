Tokenomik MetaDAO (META)
MetaDAO (META) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MetaDAO (META), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
MetaDAO (META) Maklumat
MetaDAO is a fundraising and governance platform on Solana that uses futarchy, a model where decisions are made by market prices rather than direct voting. In MetaDAO’s system, holders of the native META token don’t vote with tokens; instead, they trade in conditional markets (decision markets) that determine whether a proposal passes or fails based on the token’s price outcome. This “let the markets decide” approach means that if traders believe a proposed action will increase the value of the META token, the market will reflect optimism and the proposal will pass; if the market anticipates a negative impact, the proposal will fail. The underlying thesis is that good decisions will drive the token’s price up, and bad decisions will drive it down, allowing the market’s collective intelligence to evaluate proposals automatically. This concept was originally described by economist Robin Hanson (“vote on values, but bet on beliefs”). MetaDAO implements this vision by using the DAO’s own token price as the objective metric, simplifying futarchy into a practical onchain governance system.
Tokenomik MetaDAO (META): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik MetaDAO (META) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token META yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token META yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
META Ramalan Harga
META harga langsung token
