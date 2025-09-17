Metadrip (DRIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00627695$ 0.00627695 $ 0.00627695 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) -1.97% Perubahan Harga (7D) -11.09% Perubahan Harga (7D) -11.09%

Metadrip (DRIP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRIP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRIP sepanjang masa ialah $ 0.00627695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRIP telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, -1.97% dalam 24 jam dan -11.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metadrip (DRIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.27K$ 43.27K $ 43.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.27K$ 43.27K $ 43.27K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,854,445.731268 999,854,445.731268 999,854,445.731268

Had Pasaran semasa Metadrip ialah $ 43.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRIP ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999854445.731268. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.27K.