Metafluence (METO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04077849$ 0.04077849 $ 0.04077849 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +0.63% Perubahan Harga (7D) +0.55% Perubahan Harga (7D) +0.55%

Metafluence (METO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, METO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METO sepanjang masa ialah $ 0.04077849, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, METO telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +0.63% dalam 24 jam dan +0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metafluence (METO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 132.77K$ 132.77K $ 132.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 354.05K$ 354.05K $ 354.05K Bekalan Peredaran 1.80B 1.80B 1.80B Jumlah Bekalan 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0

Had Pasaran semasa Metafluence ialah $ 132.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METO ialah 1.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 354.05K.