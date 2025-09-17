MetaGods (MGOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.90% Perubahan Harga (7D) +0.90%

MetaGods (MGOD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MGOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MGOD sepanjang masa ialah $ 1.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MGOD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MetaGods (MGOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.53K$ 1.53K $ 1.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.02K$ 54.02K $ 54.02K Bekalan Peredaran 14.13M 14.13M 14.13M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa MetaGods ialah $ 1.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MGOD ialah 14.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.02K.