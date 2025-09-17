Apakah itu Metahero (HERO)

Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.

Tokenomik Metahero (HERO)

Memahami tokenomik Metahero (HERO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HERO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Metahero (HERO) Berapakah nilai Metahero (HERO) hari ini? Harga langsung HERO dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HERO ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa HERO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Metahero? Had pasaran untuk HERO ialah $ 8.61M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HERO? Bekalan edaran HERO ialah 9.37B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HERO? HERO mencapai harga ATH sebanyak 0.252021 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HERO? HERO melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan HERO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HEROialah -- USD . Adakah HERO akan naik lebih tinggi tahun ini? HERO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HEROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

