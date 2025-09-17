Metal DAO (MTL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.707341 24J Tinggi $ 0.747572 Sepanjang Masa $ 17.03 Harga Terendah $ 0.117252 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +1.40% Perubahan Harga (7D) +2.38%

Metal DAO (MTL) harga masa nyata ialah $0.732762. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTL didagangkan antara $ 0.707341 rendah dan $ 0.747572 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTL sepanjang masa ialah $ 17.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.117252.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTL telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan +2.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metal DAO (MTL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.19M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.19M Bekalan Peredaran 86.15M Jumlah Bekalan 86,147,287.0

Had Pasaran semasa Metal DAO ialah $ 63.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MTL ialah 86.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 86147287.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.19M.