Apakah itu Metal Dollar (XMD)

What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Metal Dollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Metal Dollar (XMD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Metal Dollar (XMD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metal Dollar.

Semak Metal Dollar ramalan harga sekarang!

XMD kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Metal Dollar (XMD)

Memahami tokenomik Metal Dollar (XMD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XMD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Metal Dollar (XMD) Berapakah nilai Metal Dollar (XMD) hari ini? Harga langsung XMD dalam USD ialah 0.999314 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XMD ke USD? $ 0.999314 . Lihat Harga semasa XMD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Metal Dollar? Had pasaran untuk XMD ialah $ 835.99K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XMD? Bekalan edaran XMD ialah 836.56K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XMD? XMD mencapai harga ATH sebanyak 1.086 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XMD? XMD melihat harga ATL sebanyak 0.909529 USD . Berapakah jumlah dagangan XMD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XMDialah -- USD . Adakah XMD akan naik lebih tinggi tahun ini? XMD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XMDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Metal Dollar (XMD) Kemas Kini Industri Penting