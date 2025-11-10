Tokenomik MetalCore (MCG)

Lihat cerapan utama tentang MetalCore (MCG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:47:45 (UTC+8)
MetalCore (MCG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MetalCore (MCG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 17.38K
Jumlah Bekalan:
$ 408.85M
Bekalan Edaran:
$ 408.85M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02813719
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
MetalCore (MCG) Maklumat

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

Laman Web Rasmi:
https://www.metalcore.gg/
Kertas putih:
https://litepaper.metalcore.gg/

Tokenomik MetalCore (MCG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MetalCore (MCG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MCG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MCG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MCG, terokai MCG harga langsung token!

MCG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MCG? Halaman ramalan harga MCG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

