Metalos Harga Hari Ini

Harga langsung Metalos (METALOS) hari ini ialah $ 0.00147163, dengan 2.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa METALOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00147163 setiap METALOS.

Metalos kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,600,753, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B METALOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, METALOS didagangkan antara $ 0.00134663 (rendah) dan $ 0.00170698 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00565956, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00134663.

Dalam prestasi jangka pendek, METALOS dipindahkan -6.78% dalam sejam terakhir dan -52.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metalos (METALOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Metalos ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METALOS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.60M.