Lihat cerapan utama tentang Metalos (METALOS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:04:54 (UTC+8)
Metalos (METALOS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Metalos (METALOS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.34M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.34M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00565956
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00131273
Harga Semasa:
$ 0.00133843
Metalos (METALOS) Maklumat

Metalos is a futarchy governance platform that combines AI-powered DeFi research with prediction market decision-making, embodying Vitalik's vision of low-risk DeFi as sustainable infrastructure. The platform runs on Base (Ethereum Layer-2) using MetaDAO's proven futarchy smart contract architecture, enabling market-driven governance decisions through PASS/FAIL prediction markets.

Metalos represents the convergence of two breakthrough technologies: futarchy (market-based governance) and AI agent research, creating the first platform where community decisions are validated through both prediction markets and intelligent analysis.

The Metalos token is used for:

  • Participating in futarchy governance through prediction market trading
  • Pledging to support and activate community proposals
  • Accessing premium AI research features and analytics
  • Governing vault strategy additions and platform parameters
Laman Web Rasmi:
https://www.metalos.xyz

Tokenomik Metalos (METALOS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Metalos (METALOS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token METALOS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token METALOS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik METALOS, terokai METALOS harga langsung token!

METALOS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju METALOS? Halaman ramalan harga METALOS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

