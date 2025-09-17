MetaMAFIA (MAF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.559138$ 0.559138 $ 0.559138 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.32% Perubahan Harga (1D) +32.25% Perubahan Harga (7D) +25.89% Perubahan Harga (7D) +25.89%

MetaMAFIA (MAF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MAF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MAF sepanjang masa ialah $ 0.559138, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MAF telah berubah sebanyak -1.32% sejak sejam yang lalu, +32.25% dalam 24 jam dan +25.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MetaMAFIA (MAF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.68K$ 58.68K $ 58.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 105.23K$ 105.23K $ 105.23K Bekalan Peredaran 278.81M 278.81M 278.81M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa MetaMAFIA ialah $ 58.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MAF ialah 278.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 105.23K.