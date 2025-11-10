Metamars Harga Hari Ini

Harga langsung Metamars (MARS) hari ini ialah $ 0.0052674, dengan 6.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MARS kepada USD penukaran adalah $ 0.0052674 setiap MARS.

Metamars kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,193,285, dengan bekalan edaran sebanyak 226.53M MARS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MARS didagangkan antara $ 0.00495933 (rendah) dan $ 0.00546138 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.88, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00099781.

Dalam prestasi jangka pendek, MARS dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +4.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metamars (MARS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Bekalan Peredaran 226.53M 226.53M 226.53M Jumlah Bekalan 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Had Pasaran semasa Metamars ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MARS ialah 226.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 260000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.37M.