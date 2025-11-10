MetaMask USD Harga Hari Ini

Harga langsung MetaMask USD (MUSD) hari ini ialah $ 1.0, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.0 setiap MUSD.

MetaMask USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,215,993, dengan bekalan edaran sebanyak 22.23M MUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MUSD didagangkan antara $ 0.997029 (rendah) dan $ 1.005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.085, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.925488.

Dalam prestasi jangka pendek, MUSD dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +0.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MetaMask USD (MUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.22M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.22M Bekalan Peredaran 22.23M Jumlah Bekalan 22,228,802.500521

