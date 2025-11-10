Metaplex Harga Hari Ini

Harga langsung Metaplex (MPLX) hari ini ialah $ 0.165281, dengan 1.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MPLX kepada USD penukaran adalah $ 0.165281 setiap MPLX.

Metaplex kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 93,016,160, dengan bekalan edaran sebanyak 562.65M MPLX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MPLX didagangkan antara $ 0.1635 (rendah) dan $ 0.167215 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.896784, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02528374.

Dalam prestasi jangka pendek, MPLX dipindahkan -0.21% dalam sejam terakhir dan -24.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metaplex (MPLX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.02M$ 93.02M $ 93.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 165.32M$ 165.32M $ 165.32M Bekalan Peredaran 562.65M 562.65M 562.65M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

