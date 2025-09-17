Apakah itu MetaQ (METAQ)

Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

MetaQ (METAQ) Sumber Laman Web Rasmi

MetaQ Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MetaQ (METAQ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MetaQ (METAQ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MetaQ.

Semak MetaQ ramalan harga sekarang!

METAQ kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik MetaQ (METAQ)

Memahami tokenomik MetaQ (METAQ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token METAQ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MetaQ (METAQ) Berapakah nilai MetaQ (METAQ) hari ini? Harga langsung METAQ dalam USD ialah 0.02697642 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa METAQ ke USD? $ 0.02697642 . Lihat Harga semasa METAQ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MetaQ? Had pasaran untuk METAQ ialah $ 514.79K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran METAQ? Bekalan edaran METAQ ialah 19.08M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) METAQ? METAQ mencapai harga ATH sebanyak 7.07 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa METAQ? METAQ melihat harga ATL sebanyak 0.00582109 USD . Berapakah jumlah dagangan METAQ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk METAQialah -- USD . Adakah METAQ akan naik lebih tinggi tahun ini? METAQ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak METAQramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MetaQ (METAQ) Kemas Kini Industri Penting