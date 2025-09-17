Metarun (MRUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03280047$ 0.03280047 $ 0.03280047 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.86% Perubahan Harga (7D) +6.86%

Metarun (MRUN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MRUN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MRUN sepanjang masa ialah $ 0.03280047, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MRUN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metarun (MRUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.57K$ 51.57K $ 51.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 146.31K$ 146.31K $ 146.31K Bekalan Peredaran 352.48M 352.48M 352.48M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Metarun ialah $ 51.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MRUN ialah 352.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 146.31K.