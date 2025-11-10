Metastrike Harga Hari Ini

Harga langsung Metastrike (MTS) hari ini ialah --, dengan 3.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MTS kepada USD penukaran adalah -- setiap MTS.

Metastrike kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,692.97, dengan bekalan edaran sebanyak 265.18M MTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MTS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.773422, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MTS dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -16.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metastrike (MTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.69K$ 11.69K $ 11.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.91K$ 24.91K $ 24.91K Bekalan Peredaran 265.18M 265.18M 265.18M Jumlah Bekalan 565,000,000.0 565,000,000.0 565,000,000.0

