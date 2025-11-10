Metavault Trade Harga Hari Ini

Harga langsung Metavault Trade (MVX) hari ini ialah $ 0.04491212, dengan 3.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MVX kepada USD penukaran adalah $ 0.04491212 setiap MVX.

Metavault Trade kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 112,846, dengan bekalan edaran sebanyak 2.51M MVX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MVX didagangkan antara $ 0.04260338 (rendah) dan $ 0.04496493 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.62, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00148601.

Dalam prestasi jangka pendek, MVX dipindahkan +0.96% dalam sejam terakhir dan -5.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metavault Trade (MVX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.85K$ 112.85K $ 112.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 179.65K$ 179.65K $ 179.65K Bekalan Peredaran 2.51M 2.51M 2.51M Jumlah Bekalan 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Had Pasaran semasa Metavault Trade ialah $ 112.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVX ialah 2.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 179.65K.