Harga Metaverse Face langsung hari ini ialah 0.00002671 USD.MEFA modal pasaran ialah 253,910 USD. Jejaki masa nyata MEFA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Metaverse Face langsung hari ini ialah 0.00002671 USD.MEFA modal pasaran ialah 253,910 USD. Jejaki masa nyata MEFA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MEFA

Maklumat Harga MEFA

Apakah MEFA

Kertas putih MEFA

Laman Web Rasmi MEFA

Tokenomik MEFA

Ramalan Harga MEFA

Metaverse Face Logo

Metaverse Face Harga (MEFA)

Tidak tersenarai

1 MEFA ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Metaverse Face (MEFA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:26:13 (UTC+8)

Metaverse Face Harga Hari Ini

Harga langsung Metaverse Face (MEFA) hari ini ialah $ 0.00002671, dengan 0.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEFA kepada USD penukaran adalah $ 0.00002671 setiap MEFA.

Metaverse Face kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 253,910, dengan bekalan edaran sebanyak 9.50B MEFA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEFA didagangkan antara $ 0.00002628 (rendah) dan $ 0.00002698 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00148951, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002379.

Dalam prestasi jangka pendek, MEFA dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -8.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metaverse Face (MEFA) Maklumat Pasaran

$ 253.91K
$ 253.91K$ 253.91K

--
----

$ 267.15K
$ 267.15K$ 267.15K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Metaverse Face ialah $ 253.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEFA ialah 9.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 267.15K.

Metaverse Face Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002628
$ 0.00002628$ 0.00002628
24J Rendah
$ 0.00002698
$ 0.00002698$ 0.00002698
24J Tinggi

$ 0.00002628
$ 0.00002628$ 0.00002628

$ 0.00002698
$ 0.00002698$ 0.00002698

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0.00002379
$ 0.00002379$ 0.00002379

0.00%

-0.97%

-8.28%

-8.28%

Metaverse Face (MEFA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Metaverse Face kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Metaverse Face kepada USD adalah $ -0.0000055710.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Metaverse Face kepada USD adalah $ -0.0000040369.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Metaverse Face kepada USD adalah $ -0.00000727145946591103.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.97%
30 Hari$ -0.0000055710-20.85%
60 Hari$ -0.0000040369-15.11%
90 Hari$ -0.00000727145946591103-21.39%

Ramalan Harga untuk Metaverse Face

Metaverse Face (MEFA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEFA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Metaverse Face (MEFA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Metaverse Face berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Metaverse Face yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MEFA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Metaverse Face Ramalan Harga.

Apakah itu Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

Metaverse Face (MEFA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Metaverse Face

Berapakah nilai 1 Metaverse Face pada tahun 2030?
Jika Metaverse Face berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Metaverse Face berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:26:13 (UTC+8)

Metaverse Face (MEFA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Metaverse Face

