Metaverse Face Harga Hari Ini

Harga langsung Metaverse Face (MEFA) hari ini ialah $ 0.00002671, dengan 0.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MEFA kepada USD penukaran adalah $ 0.00002671 setiap MEFA.

Metaverse Face kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 253,910, dengan bekalan edaran sebanyak 9.50B MEFA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEFA didagangkan antara $ 0.00002628 (rendah) dan $ 0.00002698 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00148951, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002379.

Dalam prestasi jangka pendek, MEFA dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -8.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metaverse Face (MEFA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 253.91K$ 253.91K $ 253.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 267.15K$ 267.15K $ 267.15K Bekalan Peredaran 9.50B 9.50B 9.50B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

