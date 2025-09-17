Metaverse Index (MVI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 17.84 $ 17.84 $ 17.84 24J Rendah $ 18.73 $ 18.73 $ 18.73 24J Tinggi 24J Rendah $ 17.84$ 17.84 $ 17.84 24J Tinggi $ 18.73$ 18.73 $ 18.73 Sepanjang Masa $ 372.65$ 372.65 $ 372.65 Harga Terendah $ 3.71$ 3.71 $ 3.71 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +3.19% Perubahan Harga (7D) +5.28% Perubahan Harga (7D) +5.28%

Metaverse Index (MVI) harga masa nyata ialah $18.63. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVI didagangkan antara $ 17.84 rendah dan $ 18.73 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVI sepanjang masa ialah $ 372.65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.71.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVI telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +3.19% dalam 24 jam dan +5.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metaverse Index (MVI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Bekalan Peredaran 105.48K 105.48K 105.48K Jumlah Bekalan 105,483.9881398333 105,483.9881398333 105,483.9881398333

Had Pasaran semasa Metaverse Index ialah $ 1.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVI ialah 105.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 105483.9881398333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.97M.