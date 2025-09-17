Lagi Mengenai MVI

Metaverse Index Logo

Metaverse Index Harga (MVI)

Tidak tersenarai

1 MVI ke USD Harga Langsung:

$18.64
$18.64$18.64
+3.30%1D
mexc
USD
Metaverse Index (MVI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:31:43 (UTC+8)

Metaverse Index (MVI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 17.84
$ 17.84$ 17.84
24J Rendah
$ 18.73
$ 18.73$ 18.73
24J Tinggi

$ 17.84
$ 17.84$ 17.84

$ 18.73
$ 18.73$ 18.73

$ 372.65
$ 372.65$ 372.65

$ 3.71
$ 3.71$ 3.71

+0.12%

+3.19%

+5.28%

+5.28%

Metaverse Index (MVI) harga masa nyata ialah $18.63. Sepanjang 24 jam yang lalu, MVI didagangkan antara $ 17.84 rendah dan $ 18.73 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MVI sepanjang masa ialah $ 372.65, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.71.

Dari segi prestasi jangka pendek, MVI telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +3.19% dalam 24 jam dan +5.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metaverse Index (MVI) Maklumat Pasaran

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

--
----

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

105.48K
105.48K 105.48K

105,483.9881398333
105,483.9881398333 105,483.9881398333

Had Pasaran semasa Metaverse Index ialah $ 1.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MVI ialah 105.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 105483.9881398333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.97M.

Metaverse Index (MVI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Metaverse Index kepada USD adalah $ +0.57559.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Metaverse Index kepada USD adalah $ +0.2927220120.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Metaverse Index kepada USD adalah $ -0.2542659660.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Metaverse Index kepada USD adalah $ +3.765542252286072.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.57559+3.19%
30 Hari$ +0.2927220120+1.57%
60 Hari$ -0.2542659660-1.36%
90 Hari$ +3.765542252286072+25.33%

Apakah itu Metaverse Index (MVI)

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

Metaverse Index (MVI) Sumber

Laman Web Rasmi

Metaverse Index Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Metaverse Index (MVI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Metaverse Index (MVI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metaverse Index.

Semak Metaverse Index ramalan harga sekarang!

MVI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Metaverse Index (MVI)

Memahami tokenomik Metaverse Index (MVI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MVI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Metaverse Index (MVI)

Berapakah nilai Metaverse Index (MVI) hari ini?
Harga langsung MVI dalam USD ialah 18.63 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MVI ke USD?
Harga semasa MVI ke USD ialah $ 18.63. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Metaverse Index?
Had pasaran untuk MVI ialah $ 1.97M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MVI?
Bekalan edaran MVI ialah 105.48K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MVI?
MVI mencapai harga ATH sebanyak 372.65 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MVI?
MVI melihat harga ATL sebanyak 3.71 USD.
Berapakah jumlah dagangan MVI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MVIialah -- USD.
Adakah MVI akan naik lebih tinggi tahun ini?
MVI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MVIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:31:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.