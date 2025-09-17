Metaverser (MTVT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02352995$ 0.02352995 $ 0.02352995 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) +1.11% Perubahan Harga (7D) +1.11%

Metaverser (MTVT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MTVT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MTVT sepanjang masa ialah $ 0.02352995, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MTVT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +1.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metaverser (MTVT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 519.11K$ 519.11K $ 519.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 898.00K$ 898.00K $ 898.00K Bekalan Peredaran 583.12M 583.12M 583.12M Jumlah Bekalan 1,008,725,605.999999 1,008,725,605.999999 1,008,725,605.999999

Had Pasaran semasa Metaverser ialah $ 519.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MTVT ialah 583.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1008725605.999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 898.00K.