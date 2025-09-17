Apakah itu MetaZero (MZERO)

MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

MetaZero Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MetaZero (MZERO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MetaZero (MZERO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MetaZero.

Semak MetaZero ramalan harga sekarang!

MZERO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik MetaZero (MZERO)

Memahami tokenomik MetaZero (MZERO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MZERO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MetaZero (MZERO) Berapakah nilai MetaZero (MZERO) hari ini? Harga langsung MZERO dalam USD ialah 0.00355605 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MZERO ke USD? $ 0.00355605 . Lihat Harga semasa MZERO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MetaZero? Had pasaran untuk MZERO ialah $ 355.96K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MZERO? Bekalan edaran MZERO ialah 100.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MZERO? MZERO mencapai harga ATH sebanyak 0.347356 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MZERO? MZERO melihat harga ATL sebanyak 0.00353894 USD . Berapakah jumlah dagangan MZERO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MZEROialah -- USD . Adakah MZERO akan naik lebih tinggi tahun ini? MZERO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MZEROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MetaZero (MZERO) Kemas Kini Industri Penting