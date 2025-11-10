Meter Stable Harga Hari Ini

Harga langsung Meter Stable (MTR) hari ini ialah $ 0.50004, dengan 1.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MTR kepada USD penukaran adalah $ 0.50004 setiap MTR.

Meter Stable kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 195,876, dengan bekalan edaran sebanyak 391.72K MTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MTR didagangkan antara $ 0.493806 (rendah) dan $ 0.553903 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 32.69, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.181504.

Dalam prestasi jangka pendek, MTR dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan +1.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Meter Stable (MTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 195.88K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 195.88K Bekalan Peredaran 391.72K Jumlah Bekalan 391,721.0

