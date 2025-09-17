METERA (METERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00148639 $ 0.00148639 $ 0.00148639 24J Rendah $ 0.00160338 $ 0.00160338 $ 0.00160338 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00148639$ 0.00148639 $ 0.00148639 24J Tinggi $ 0.00160338$ 0.00160338 $ 0.00160338 Sepanjang Masa $ 0.00224038$ 0.00224038 $ 0.00224038 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +3.47% Perubahan Harga (7D) +8.14% Perubahan Harga (7D) +8.14%

METERA (METERA) harga masa nyata ialah $0.00154494. Sepanjang 24 jam yang lalu, METERA didagangkan antara $ 0.00148639 rendah dan $ 0.00160338 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METERA sepanjang masa ialah $ 0.00224038, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, METERA telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +3.47% dalam 24 jam dan +8.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

METERA (METERA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 775.69K$ 775.69K $ 775.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Bekalan Peredaran 502.09M 502.09M 502.09M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa METERA ialah $ 775.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METERA ialah 502.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.54M.