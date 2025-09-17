MetFi (METFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.119405 $ 0.119405 $ 0.119405 24J Rendah $ 0.123486 $ 0.123486 $ 0.123486 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.119405$ 0.119405 $ 0.119405 24J Tinggi $ 0.123486$ 0.123486 $ 0.123486 Sepanjang Masa $ 5.7$ 5.7 $ 5.7 Harga Terendah $ 0.119405$ 0.119405 $ 0.119405 Perubahan Harga (1J) +0.43% Perubahan Harga (1D) -0.13% Perubahan Harga (7D) -3.32% Perubahan Harga (7D) -3.32%

MetFi (METFI) harga masa nyata ialah $0.122268. Sepanjang 24 jam yang lalu, METFI didagangkan antara $ 0.119405 rendah dan $ 0.123486 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METFI sepanjang masa ialah $ 5.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.119405.

Dari segi prestasi jangka pendek, METFI telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan -3.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MetFi (METFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.13M$ 27.13M $ 27.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.08M$ 55.08M $ 55.08M Bekalan Peredaran 221.89M 221.89M 221.89M Jumlah Bekalan 450,516,547.7506393 450,516,547.7506393 450,516,547.7506393

Had Pasaran semasa MetFi ialah $ 27.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METFI ialah 221.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 450516547.7506393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.08M.