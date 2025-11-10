Metronome Synth ETH Harga Hari Ini

Harga langsung Metronome Synth ETH (MSETH) hari ini ialah $ 3,482.55, dengan 3.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSETH kepada USD penukaran adalah $ 3,482.55 setiap MSETH.

Metronome Synth ETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 33,940,651, dengan bekalan edaran sebanyak 9.75K MSETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSETH didagangkan antara $ 3,344.39 (rendah) dan $ 3,524.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,925.56, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 976.13.

Dalam prestasi jangka pendek, MSETH dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan -9.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metronome Synth ETH (MSETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.94M$ 33.94M $ 33.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.83M$ 33.83M $ 33.83M Bekalan Peredaran 9.75K 9.75K 9.75K Jumlah Bekalan 9,713.432379665994 9,713.432379665994 9,713.432379665994

Had Pasaran semasa Metronome Synth ETH ialah $ 33.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSETH ialah 9.75K, dengan jumlah bekalan sebanyak 9713.432379665994. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.83M.