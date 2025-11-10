Metronome Synth USD Harga Hari Ini

Harga langsung Metronome Synth USD (MSUSD) hari ini ialah $ 0.993874, dengan 0.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MSUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.993874 setiap MSUSD.

Metronome Synth USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,735,745, dengan bekalan edaran sebanyak 18.85M MSUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MSUSD didagangkan antara $ 0.993804 (rendah) dan $ 0.996484 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.43, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.427862.

Dalam prestasi jangka pendek, MSUSD dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan -0.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Metronome Synth USD (MSUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.74M$ 18.74M $ 18.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.74M$ 18.74M $ 18.74M Bekalan Peredaran 18.85M 18.85M 18.85M Jumlah Bekalan 18,851,096.32869057 18,851,096.32869057 18,851,096.32869057

