Metropolis (METRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.088436 24J Tinggi $ 0.091847 Sepanjang Masa $ 3.66 Harga Terendah $ 0.088056 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +0.56% Perubahan Harga (7D) -10.20%

Metropolis (METRO) harga masa nyata ialah $0.090361. Sepanjang 24 jam yang lalu, METRO didagangkan antara $ 0.088436 rendah dan $ 0.091847 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi METRO sepanjang masa ialah $ 3.66, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.088056.

Dari segi prestasi jangka pendek, METRO telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan -10.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Metropolis (METRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 452.14K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.04M Bekalan Peredaran 5.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Metropolis ialah $ 452.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran METRO ialah 5.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.04M.