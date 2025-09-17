Meupass (MPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01452393 24J Tinggi $ 0.01570747 Sepanjang Masa $ 0.04520831 Harga Terendah $ 0.00850542 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) -6.42% Perubahan Harga (7D) -13.80%

Meupass (MPS) harga masa nyata ialah $0.01464604. Sepanjang 24 jam yang lalu, MPS didagangkan antara $ 0.01452393 rendah dan $ 0.01570747 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MPS sepanjang masa ialah $ 0.04520831, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00850542.

Dari segi prestasi jangka pendek, MPS telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, -6.42% dalam 24 jam dan -13.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Meupass (MPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 289.85K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 366.15K Bekalan Peredaran 19.79M Jumlah Bekalan 25,000,000.0

Had Pasaran semasa Meupass ialah $ 289.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MPS ialah 19.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 366.15K.