MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.996991 $ 0.996991 $ 0.996991 24J Rendah $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.996991$ 0.996991 $ 0.996991 24J Tinggi $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sepanjang Masa $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Harga Terendah $ 0.945394$ 0.945394 $ 0.945394 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.05% Perubahan Harga (7D) -0.05%

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) harga masa nyata ialah $0.997981. Sepanjang 24 jam yang lalu, MC.USD0 didagangkan antara $ 0.996991 rendah dan $ 1.001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MC.USD0 sepanjang masa ialah $ 1.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.945394.

Dari segi prestasi jangka pendek, MC.USD0 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 372.25$ 372.25 $ 372.25 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 372.25$ 372.25 $ 372.25 Bekalan Peredaran 373.00 373.00 373.00 Jumlah Bekalan 373.0 373.0 373.0

Had Pasaran semasa MEV Capital USD0 Morpho Vault ialah $ 372.25, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MC.USD0 ialah 373.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 373.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 372.25.